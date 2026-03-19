Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное обращение по случаю праздника Рамазан.

В своём послании глава государства отметил духовное значение священного месяца, подчеркнув, что он способствует очищению души, укреплению нравственных ценностей и единства общества.

Алиев указал, что ислам исторически играет важную роль в сохранении толерантности, взаимного уважения и национально-духовной солидарности в Азербайджане.

Президент также подчеркнул, что Рамазан укрепляет единство народа, и выразил пожелания мира, процветания и прогресса стране, почтив память шехидов.

В завершение он поздравил соотечественников в стране и за рубежом, пожелав благополучия и отметив: «Да примет Аллах ваш пост и молитвы».