Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное обращение по случаю праздника Рамазан.
В своём послании глава государства отметил духовное значение священного месяца, подчеркнув, что он способствует очищению души, укреплению нравственных ценностей и единства общества.
Алиев указал, что ислам исторически играет важную роль в сохранении толерантности, взаимного уважения и национально-духовной солидарности в Азербайджане.
Президент также подчеркнул, что Рамазан укрепляет единство народа, и выразил пожелания мира, процветания и прогресса стране, почтив память шехидов.
В завершение он поздравил соотечественников в стране и за рубежом, пожелав благополучия и отметив: «Да примет Аллах ваш пост и молитвы».