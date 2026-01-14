А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь…

Если представить, что русский лирик и, кстати, дипломат Тютчев написал свои известные строки о том, что умом Россию не понять, ещё в далёком XIX веке, невольно задумываешься — а ведь проницательный поэт, столкнувшись с российской действительностью сегодня, довольно красочно и точно описал бы ещё и место, в котором матушка находится.

Мы это к тому, что старательно пробитое дно для отдельных представителей общественно-политических кругов — ещё не повод расслабляться, а скорее руководство к действию и призыв к самосовершенствованию, несмотря на достигнутые «высоты».

На днях низины всеми пальцами обеих рук нащупал глава Россотрудничества Евгений Примаков, заявив, что некоторые бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» теперь работают в этой «миролюбивой» структуре.

Он без тени смущения признал, что Россотрудничество заключало соглашения с «Русскими домами», которые ранее открывала «одна известная африканская ЧВК» в Мали и Центральноафриканской Республике. При этом Примаков отметил, что несколько бывших сотрудников этой структуры перешли на работу в организацию, охарактеризовав их как «очень толковых» и «погружённых в материал».

Стоит отметить, что не только нам данная внятная, но в то же время сюрреалистичная позиция кажется полным абсурдом. Российский телеграм-канал «Незыгарь» посвятил признанию Примакова публикацию довольно внушительных размеров, в которой усомнился в адекватности руководителя Россотрудничества.

«В Россотрудничестве, похоже, окончательно перепутали гуманитарную миссию с полевой операцией. Глава агентства с гордостью рассказывает, что „Русские дома“ в Африке открывались при участии „известной ЧВК“, а затем её сотрудники — „яйцеголовые“, „толковые“ и, главное, привычные к работе в экстремальных условиях — перешли на государственную службу», — пишут авторы поста.

Телеграм-канал напоминает Примакову, что «Россотрудничество — это не отряд быстрого реагирования, не штаб по стабилизации регионов и не школа выживания в условиях африканской жары и нападок „бармалеев“. Его задача — язык, культура, образование, гуманитарные связи».

Но постучавшиеся с днища, видимо, видятся Примаковым и ему подобным «светилам» настолько заманчиво перспективными, что так и норовят примкнуть к ним, нырнув с головой в пучину искажённых идеалов.

Впрочем, мы вряд ли ошибёмся, если скажем, что в пору, когда Россия переживает не самые лучшие времена с точки зрения внешней и внутренней политики, экономического положения и морального облика, подобные недомеры с мозговой дисфункцией выглядят не сильно угрожающе. Тут больше поражают масштабы человеческих жертв, охваченных приливами кремлёвских «ценностей», которые смело поддерживаются толпой умалишённых дельцов.

Российская антиутопия достигла высочайшего уровня, когда гуманитарная организация, которая позиционирует себя в роли миссионера по продвижению культурных ценностей и радетеля развития гуманитарного сотрудничества между странами, открыто объявляет о прямых связях с головорезами. Таким образом, в России не скрывают, что «Русские дома» — это не то место, где вышивают крестиком и читают стихи Пушкина, а эстрада, на которой с постоянными гастролями выступают любители тяжёлой артиллерии. Эти члены «музыкального коллектива» в составе так называемой культурной организации — прямое доказательство правоты Баку, который под звуки ритмичного марша выпроводил «Русский дом» из Азербайджана со всеми его «балалаечниками» в маскировочных халатах.

Удачное применение вагнеровцев в гуманитарных проектах в качестве Снегурочек на детских праздниках — лишь часть арсенала, применяемого в политических целях РФ.

Российский инструмент так называемой мягкой силы с чертами враждебной и разрушительной конструкции не сможет скрывать под видом социально-культурного проекта корни африканского проекта. «Оркестранты» ЧВК «Вагнер», которые не вписываются в законодательство РФ, а лишь годны для выполнения особых заданий с билетом в один конец, — явный признак распада общества. Тут, кстати, уместно было бы вспомнить сообщения о расследовании в Армении в связи с участием многотысячной армии бойцов ЧВК в армянских Вооружённых силах. Кремль для своих народных кларнетистов выбирал разные направления, где те исполняли на бис. Правда, Пригожину недолго пришлось размахивать дирижёрской палочкой перед старательно вдувающими в трубу и надругающимися над струнными.

На фоне выполнения Россией курса на полную деструкцию признание Примакова выглядит даже где-то безобидно…