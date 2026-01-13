На протяжении многих десятилетий проблема водообеспеченности Баку и Абшеронского полуострова оставалась одной из наиболее острых социальных и инфраструктурных проблем столицы. Даже несмотря на масштабные усилия последних лет, которые позволили в значительной степени снизить дефицит питьевой воды, этот вопрос по-прежнему сохраняет стратегическую остроту. Именно поэтому совещание, состоявшееся 12 января под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и посвящённое Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод на 2026–2035 годы, следует рассматривать не как очередной инфраструктурный проект, а как ключевой элемент долгосрочной устойчивости Баку и всей Абшеронской агломерации.

В условиях обостряющегося дефицита питьевой воды в странах аридного пояса и роста среднегодовых температур как в регионе, так и в мире водная безопасность становится таким же стратегическим фактором национальной устойчивости, как энергетика или продовольствие. Речь идёт уже не о локальной коммунальной проблеме, а о системном вызове для всего аридного и полуаридного пояса Евразии, где климатические изменения, сокращение осадков и снижение водности рек накладываются на демографический и экономический рост, формируя долгосрочный дефицит водных ресурсов.

Наиболее остро этот вызов проявляется в Баку и на Абшеронском полуострове — ключевой агломерации страны, где сосредоточена основная экономическая активность и куда продолжается приток населения. Расширение городской агломерации, рост жилищного строительства, промышленности и сферы услуг ведут к резкому увеличению водопотребления при ограниченных природных ресурсах и перегруженной инфраструктуре. Здесь одновременно накапливаются несколько проблем: высокий износ сетей, значительные потери воды, уязвимость к ливневым осадкам и загрязнение Каспийского моря сточными водами.

За последние два десятилетия была создана базовая водная инфраструктура — построены и реконструированы крупные водохранилища, магистральные водоводы и очистные сооружения, включая Тахтакёрпю, Шамкирчай, Джейранбатан, Самур–Абшерон и Огуз–Габала–Баку, что позволило существенно снизить дефицит воды. Возвращение контроля над водными ресурсами Карабаха и Восточного Зангезура дополнительно укрепило водную самостоятельность страны. Однако масштабы климатических и демографических изменений требуют перехода к новому уровню управления.

Именно эту задачу решает программа 2026–2035 годов. Она предусматривает строительство около тридцати новых водохранилищ, модернизацию магистральных и распределительных сетей, почти двукратное сокращение потерь воды, рост охвата питьевой водой и канализацией до 95 процентов населения. Для Баку и Апшерона ключевыми становятся проекты по управлению ливневыми стоками, строительству новых коллекторов, модернизации Говсанской аэрационной станции и полной очистке сточных вод, сбрасываемых в Каспий.

Качественным рубежом становится переход от экстенсивной модели использования воды к технологической. Запуск завода по опреснению воды Каспийского моря с привлечением иностранных инвестиций превращает морскую воду в дополнительный стратегический источник для Баку и Абшерона и снижает зависимость от колебаний речного стока. Параллельно внедряются цифровые системы учёта и управления, позволяющие контролировать балансы и потоки воды в реальном времени.

Социальный эффект программы выражается в снижении уязвимости домохозяйств и выравнивании качества услуг между районами агломерации. Чем выше доля бесперебойного водоснабжения и канализации, тем ниже скрытые расходы населения и выше устойчивость городской жизни. Модернизация ливневой инфраструктуры дополнительно снижает экономический ущерб от сильных осадков, уменьшая транспортные сбои и повреждение имущества.

В условиях аридного климата особое значение приобретает сбор и повторное использование дождевой воды. Вместо того, чтобы быстро отводить её в море, город получает дополнительный управляемый ресурс. Системы накопления, инфильтрации и фильтрации позволяют одновременно снижать риск подтоплений и увеличивать водный баланс города. Очищенная дождевая вода может использоваться для полива, коммунальных и промышленных нужд, снижая нагрузку на систему питьевого водоснабжения и повышая климатическую устойчивость Баку и Абшерона.

В стратегическом плане программа полностью согласуется с Генеральным планом развития Баку до 2040 года, ориентированным на устойчивую и полицентричную модель роста. Генплан задаёт пространственную траекторию агломерации, а программа 2026–2035 наполняет её инженерным содержанием. Модернизированные сети, раздельные системы ливневой и бытовой канализации, повторное использование дождевой воды и диверсификация источников делают возможным управляемое расширение города без хронической перегрузки инфраструктуры, превращая воду из ограничения в ресурс долгосрочного развития Баку и Абшеронского полуострова.