Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагает доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие.

Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в соцсети Х.

«В своих докладах о ядерной программе Ирана я всегда предельно ясно и последовательно заявлял: хотя нет никаких доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, его большие запасы обогащенного урана, близкого к оружейному уровню, и отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезную озабоченность», – написал он.

Гросси подчеркнул, что до тех пор пока Тегеран не окажет содействие МАГАТЭ и не предоставит полный доступ инспекторам, агентство не сможет подтвердить, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер.