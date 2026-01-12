В понедельник, 12 января, под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

Глава государства выступил на совещании.

Затем заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ГАВР) Заур Микаилов проинформировали президента Ильхама Алиева о выполненных и запланированных работах.