11 января на территории села Гызылоба Агдеринского района произошёл взрыв мины. Об этом сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сотрудник неправительственной организации, привлечённой к гуманитарным операциям по разминированию, Каримов Эльвин Гамиддин оглы, 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате происшествия ему была ампутирована правая нога в области голеностопного сустава.

Пострадавший был эвакуирован в центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.