Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте высокопоставленного члена сил «Кудс» (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР), заявила пресс-служба ЦАХАЛ заявила в своем Telegram-канале.

«Вчера военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала «Хезболлах» от имени сил «Кудс», который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что Хузаи отвечал за связь между «Хезболлаой» и Ираном, в частности за координацию между потребностями шиитского движения и ресурсами, предоставляемыми Ираном.