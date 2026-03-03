До настоящего времени через азербайджанскую границу из Ирана были эвакуированы 615 человек.
Из них 157 человек являются гражданами Азербайджана, сообщает АПА.
Также эвакуированы 150 граждан Китая, 127 граждан России, 66 граждан Пакистана и 52 гражданина Таджикистана, 2 гражданина Филиппин, 7 граждан Грузии, по 2 гражданина Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана, по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии,18 граждан Саудовской Аравии, 6 граждан ОАЭ, 4 гражданина Иордании, по 3 гражданина Катара и Бангладеш.