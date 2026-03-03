Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может создать дефицит ракет ПВО в Украине.

«У нас могут возникнуть трудности с приобретением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны, например, противотанковые ракеты «Патриот». Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, американцам оно понадобится, как и в прошлом году», — сказал Зеленский в интервью Corriere della Sera.

Он отметил, что во время войны с Ираном в июне 2025 года, когда Израиль подвергался атакам Ирана, программы поставок ракет для Украины были замедлены.

«Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может повториться», — сказал Зеленский.