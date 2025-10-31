В Азербайджане впервые в регионе проведена успешная трансплантация сердца от посмертного донора. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Центральной клиники.

Согласно информации, в Координационный центр по донорству органов и трансплантации Минздрава поступило сообщение о диагностировании смерти мозга у пациента, проходившего лечение в 3-й городской клинической больнице. После подтверждения диагноза семья пациента дала согласие на донорство органов.

Координационный центр оперативно организовал и скоординировал весь процесс трансплантации.

Операция по пересадке сердца прошла в Центральной клинике под руководством главного врача, профессора Кямрана Мусаева. Сердце донора было успешно пересажено 19-летнему жителю Товузского района.

По данным Минздрава, состояние пациента после операции оценивается как стабильное.