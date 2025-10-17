Baku Steel Company (далее – BSC) реализует последовательную программу в области охраны окружающей среды, направленную на увеличение зеленых зон и сохранение биоразнообразия. В рамках очередного этапа экологической инициативы компания высадила около 3000 оливковых деревьев и саженцев эльдарской сосны – редкого вида, занесённого в «Красную книгу» Азербайджана, – на участке площадью 5 гектаров в посёлке Мушфигабад Гарадагского района.

Акция по посадке деревьев была проведена совместно с ОАО «Озеленение и ландшафтное строительство Азербайджана», действующим при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Согласно расчётам, ежегодно эти насаждения будут поглощать около 48 тонн углекислого газа (CO₂) и вырабатывать тысячи кубометров кислорода, способствуя снижению углеродного следа и улучшению качества воздуха.

Годовое поглощение CO₂ различными видами деревьев:

· Оливковые деревья – 2500 шт. → примерно 38 тонн CO₂

· Эльдарская сосна – 500 шт. → примерно 10 тонн CO₂

Таким образом, посадка деревьев станет значительным вкладом в смягчение последствий изменения климата, улучшение качества воздуха и поддержание экологического баланса.

Деревья также способствуют охлаждению окружающей среды, поглощая часть солнечной энергии: одно взрослое дерево оказывает эффект, эквивалентный работе 10 кондиционеров. Кроме того, они поглощают вредные газы, такие как оксид азота и диоксид серы, уменьшая количество пыли и загрязняющих веществ в атмосфере.

За последние три года – 5050 деревьев и сокращение выбросов углерода на 86 тонн.

Следует отметить, что в прошлом году, накануне COP29, компания BSC посадила 1250 оливковых деревьев и саженцев эльдарской сосны на участке площадью 2 гектара в поселке Мушфигабад, а также 500 самшитовых деревьев в Сумгайытском химико-промышленном парке, а в 2023 году, в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, – 300 саженцев эльдарской сосны в городах Баку и Сумгайыт.

Таким образом, за последние три года компания посадила в общей сложности около 5050 деревьев, что означает ежегодное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно 86 тонн.

Инвестиции в “чистое производство” и технологии экологического менеджмента

Следуя принципу “экологическая ответственность начинается с производства”, BSC реализует масштабные технологические проекты, направленные на снижение промышленных выбросов. В сотрудничестве со швейцарской компанией AS Metals Technologies SA, компания BSC модернизировала системы по улавливанию газа и пыли, расположенную на производственной площадке в Баку.

Благодаря модернизации производительность фильтрации увеличилась с 930 000 м³/час до 1 700 000 м³/час, что привело к сокращению количества пыли и твердых частиц, выбрасываемых в атмосферу, до уровней, соответствующих международным экологическим стандартам.

Одновременно часть пыли, собранной системой очистки, направляется на переработку в соответствии с международными стандартами и требованиями местного законодательства. Такой подход способствует сокращению отходов, повышению эффективности использования ресурсов в производстве и защите окружающей среды.

BSC, оставаясь приверженной принципам устойчивого развития, продолжит свои экологические инициативы, направленные на защиту окружающей среды и построение зеленого будущего.