В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Италии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Италии Серджо Маттареллу.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Италии.

Прозвучали государственные гимны Итальянской Республики и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Италии Серджо Маттареллой.

Президенты Азербайджана и Италии сделали официальное фото.