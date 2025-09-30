Венесуэльский президент Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в стране в случае вооруженного нападения со стороны Соединенных Штатов.

Об этом на заседании Национального совета за суверенитет и мир заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Она отметила, что указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов Боливарианской республики. Документ в случае нападения американских войск на Венесуэлу немедленно вступит в силу.

Указ предоставляет Мадуро особые полномочия для мобилизации армии, чтобы немедленно взять под военный контроль инфраструктуру, общественные службы, нефтегазовую и другие отрасли промышленности.

Родригес подчеркнула, что Вашингтон стремится к захвату природных ресурсов Венесуэлы, в первую очередь, самых крупных в мире запасов нефти. По ее словам, большинство крупнейших нефтедобывающих стран мира подвергаются односторонним принудительным мерам со стороны Соединенных Штатов.