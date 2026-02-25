25 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны, подготовка к предстоящим переговорам и координация работы команд для завершения войны. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в беседе также участвовали представители Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Зеленский поблагодарил за активную работу переговорных команд и поддержку программы PURL.

Президент отметил, что нынешняя зима стала самой сложной для Украины, однако ракеты для систем ПВО, которые страна закупает у США, помогают преодолевать вызовы и защищать жизни граждан.

Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили вопросы, над которыми украинская делегация будет работать на двусторонней встрече в Женеве (Швейцария). Речь также шла о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате, запланированной на начало марта. Ранее ожидалось, что переговоры состоятся в конце февраля.

Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на переход к переговорам на уровне лидеров. По его словам, Трамп поддерживает такую последовательность шагов, поскольку именно она позволит решить сложные и чувствительные вопросы и в конечном итоге завершить войну.