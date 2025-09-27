Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщил о возвращении делегации после участия в открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке под руководством президента Ильхама Алиева.
В своей публикации Гаджиев отметил:
«27 сентября, в День памяти, мы на нашей Родине — в Азербайджане! Маршрут полета: Нью-Йорк — Гянджа!»
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 80-ci sessiyasının açılışında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti —
27 Sentyabr — Anım Günü
Vətənimiz Azərbaycanda!
Uçuş marşrutu:
Nyu-York-Gəncə! pic.twitter.com/WyMvhd6nld
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2025