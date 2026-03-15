В Роскачестве заявили о праве уволить сотрудника за токсичность, так как такие работники мешают слаженной работе коллектива. Как уточнила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с Lenta.ru, при этом в российском трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения.

По словам эксперта, обычно токсичные действия могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения.

«Это могут быть оскорбления коллег, систематическое игнорирование распоряжений руководителя, нарушение правил внутреннего трудового распорядка, публичное подрывание авторитета руководства или создание конфликтных ситуаций внутри команды», — указала она.