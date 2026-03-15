Турция стремится оставаться в стороне от конфликта, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, комментируя события вокруг Ирана.

«Знаю, что нас провоцируют и будут провоцировать, но это наша цель — мы хотим остаться вне этой войны», — сказал он.

По словам Фидана, ему неизвестна степень тяжести ранений, которые получил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в результате удара в начале войны, однако «нам известно, что он жив и дееспособен».

Министр добавил, что «процесс избрания нового лидера и его состояние здоровья создали пробел в структуре власти Ирана», и выразил мнение, что «этот пробел был заполнен высшим командованием Революционной гвардии».