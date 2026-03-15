Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что ЦРУ инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения в отношении его уголовного дела. По словам Карлсона, поводом для этого стали его контакты с иранскими представителями, состоявшиеся еще до начала текущего военного конфликта, а также его негативное отношение к Израилю, которое «разозлило» некоторых представителей спецслужбы.

По словам журналиста, в отношении его хотят возбудить уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. «Я не особо беспокоюсь по поводу реального уголовного дела против меня по ряду причин. Во-первых, я не являюсь агентом иностранной державы… У меня есть только одна преданность — Соединенным Штатам, и я никогда не действовал против них»,— заявил Карлсон в видео, выложенном на его YouTube-канале.

Журналист считает, что истинная цель возможного уголовного преследования — запугивание и дискредитация. «Главная причина, по которой они это делают,- слить информацию о существовании расследования в СМИ, чтобы затем унизить и запугать фигурантов этих дел»,— заявил он.

Журналист уверяет, что американские разведструктуры систематически занимаются возбуждением уголовных дел для обоснования слежки за неугодными гражданами.

«Страны имеют тенденцию становиться более авторитарными во время войны. Это просто природа войны. Люди гибнут. Ставки высоки. Эмоции людей достигают предела, своего апогея. И поэтому в стране становится гораздо меньше терпимости к любому инакомыслию»,- заявил Карлсон.