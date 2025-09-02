Внесены изменения в список пунктов пропуска через государственную границу и территории их расположения. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, Кабинет министров внес изменения в постановление от 10 сентября 2021 года «Об утверждении «Количества пунктов пропуска через государственную границу и перечень территорий их расположения» и «Правил организации и координации работы в пунктах пропуска через государственную границу».

Согласно постановлению, в указанный перечень добавлен пункт пропуска через государственную границу в Лачинском международном аэропорту.