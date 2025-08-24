День независимости Украины — это мощное напоминание о том, что мы защищаем не только границы Украины, но и основанный на правилах международный порядок и универсальные человеческие ценности.

Об этом сегодня, в День независимости Украины, написал в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Независимость Украины является краеугольным камнем безопасности Европы и будущего свободы во всем мире», — добавил министр, поблагодарив страны-партнеры за поддержку.

«Наше единство — ключевое условие торжества правды и справедливости», — отметил министр.