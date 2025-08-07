Между предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и влапстями Индии разгорается битва, которая может повлиять на будущее свободы слова в стране. Социальная платформа X, принадлежащая Маску, подала в суд на индийские власти, обвинив их в незаконной и неконституционной цензуре, отмечает Reuters.

Поводом к этому стало ужесточение контроля за контентом со стороны правительства. С 2023 года власти Индии расширили круг чиновников, имеющих право требовать удаление публикаций, а в октябре 2024 года открыли сайт Sahyog для отправки таких запросов. X называет его «порталом цензуры» и отказалась подключаться.

Следует отметить, что вопреки напряженности, отношения между Маском и Моди на публике остаются теплыми.