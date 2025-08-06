Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что разговаривал с американским руководителем Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что в беседе также участвовали европейские лидеры.

«Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провёл разговор с лидером США Дональдом Трампом. Этот разговор прошел после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. Наша общая позиция с партнёрами абсолютно чёткая: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также участвовали европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было сказано в Москве», — написал украинский лидер в тг-канале.

По словам Зеленского, Украина «обязательно защитит свою независимость». «Нам всем нужен длительный и надёжный мир. Россия должна прекратить войну, которую сама начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину», — резюмировал лидер государства.