После пяти раундов торговых переговоров индийские официальные лица были настолько уверены в заключении выгодной сделки с Соединенными Штатами, что даже дали понять СМИ, что тарифы могут быть ограничены 15%. Индийские власти ожидали, что президент США Дональд Трамп сам объявит о сделке за несколько недель до крайнего срока 1 августа. Заявление так и не последовало, сообщает Reuters.

Теперь Нью-Дели остался с неожиданным введением 25%-ной пошлины на индийские товары с пятницы, а также с неуказанными штрафами за импорт нефти из России , в то время как Трамп заключил более крупные сделки с Японией и ЕС и даже предложил более выгодные условия своему принципиальному сопернику Пакистану.

Интервью с четырьмя индийскими правительственными чиновниками и двумя американскими правительственными чиновниками раскрыли ранее не разглашавшиеся подробности предлагаемой сделки и эксклюзивный отчет о том, как переговоры провалились, несмотря на технические соглашения по большинству вопросов. Чиновники с обеих сторон заявили, что сочетание политических просчетов, нераспознанных сигналов и ожесточения привело к срыву соглашения между крупнейшей и пятой по величине экономиками мира, объем двусторонней торговли которых превышает 190 миллиардов долларов.

Белый дом, Торговое представительство США и канцелярия премьер-министра Индии, а также министерства иностранных дел и торговли не ответили на отправленные по электронной почте запросы о комментариях. Индия считала, что после визитов министра торговли Индии Пиюша Гойала в Вашингтон и вице-президента США Дж. Д. Вэнса в Дели она пошла на ряд уступок, способствующих заключению сделки.

Нью-Дели предложил нулевые пошлины на промышленные товары, составляющие около 40% экспорта США в Индию, сообщили агентству Reuters два представителя индийского правительства.

По словам чиновников, несмотря на внутреннее давление, Индия также постепенно снизит тарифы на американские автомобили и алкоголь с помощью квот и согласится на главное требование Вашингтона об увеличении импорта энергоносителей и оборонной продукции из США.

«Большинство разногласий были урегулированы после пятого раунда переговоров в Вашингтоне, что вселяет надежду на прорыв», — сказал один из официальных лиц, добавив, что переговорщики полагают, что США пойдут навстречу нежеланию Индии беспошлинно импортировать сельскохозяйственную продукцию и молочные продукты из США.

Во вторник основные индексы Уолл-стрит завершили торги снижением: индекс Dow Jones незначительно снизился, S&P 500 потерял полпроцента, а Nasdaq потерял почти две трети процента. Это был просчет. Трамп видел проблему иначе и хотел больших уступок.

«На переговорах с Индией по многим направлениям был достигнут значительный прогресс, но так и не было ни одной сделки, которая бы нас устроила», — заявил один из чиновников Белого дома.

«Мы так и не пришли к тому, что можно было бы назвать полноценной сделкой — сделкой, которую мы искали».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, посетивший Вашингтон в феврале, согласился заключить соглашение к осени 2025 года и увеличить объем двусторонней торговли более чем вдвое — до 500 миллиардов долларов к 2030 году. Чтобы сократить дефицит торговли товарами в размере 47 миллиардов долларов, Индия обязалась закупить у США энергоносители на сумму до 25 миллиардов долларов и увеличить импорт продукции военного назначения. Однако теперь официальные лица признают, что Индия проявила излишнюю самоуверенность после того, как Трамп заговорил о «крупной» скорой сделке, восприняв это как сигнал о том, что выгодное соглашение уже достигнуто. После этого Нью-Дели ужесточил свою позицию, особенно по вопросам сельского хозяйства и молочной промышленности — двум крайне чувствительным для индийского правительства сферам.

«Мы являемся одной из самых быстрорастущих экономик, и США не могут игнорировать рынок в 1,4 миллиарда человек», — заявил в середине июля один из индийских чиновников, участвовавших в переговорах.

Переговорщики даже настаивали на смягчении 10%-ного среднего тарифа США, объявленного в апреле, а также на снижении пошлин на сталь, алюминий и автомобили. Позднее Индия снизила свои ожидания после того, как США подписали торговые соглашения с ключевыми партнерами, включая Японию и Европейский союз, надеясь, что сможет добиться аналогичной ставки тарифа в 15% с меньшими уступками.