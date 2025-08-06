Сотни европейских раввинов соберутся этой осенью в Азербайджане для обсуждения расширения Авраамовых соглашений – включения Азербайджана.

Очередная, юбилейная (70-летняя) конференция европейских раввинов (CER) состоится в Баку 4–6 ноября. Ожидается участие более 500 раввинов со всего континента, пишет Jewish News Syndicate.

На повестке форума — ключевые вызовы и возможности современности, включая расширение Авраамовых соглашений, в рамках которых Израиль подписал мирные договоры с четырьмя арабскими странами во времена первого срока Дональда Трампа. На этот раз речь пойдет о возможности присоединения к ним Азербайджана, а также о продвижении свободы вероисповедания и борьбе с растущим антисемитизмом в Европе.