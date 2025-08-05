Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что использование проституток и эскортниц — обычная практика в украинской разведке. Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.
По его словам, разведчики нередко получают уникальную информацию именно от секс-работниц:
«Там просто такие вещи, о которых мы бы вообще не могли узнать. Всё работает на человеческих слабостях», — отметил он.
Буданов подчеркнул, что никто не заставляет сотрудников к таким действиям, но если разведчик холост, то «в чём проблема?».
Он также добавил, что в разведке растёт число женщин-оперативников, особенно в аналитических и полевых подразделениях.