Власти США запускают пилотную программу выдачи американских въездных виз иностранцам под денежный залог в сумме до $15 тыс. Об этом отмечается в уведомлении Госдепартамента, размещенном в электронной форме в базе данных Федерального реестра — списка официальных документов правительства США.

Уточняется, что действие программы распространяется на выдачу только деловых и туристических виз (категорий B-1 и B-2) и на граждан тех стран, из которых регистрируется значительная доля нелегально превышающих разрешенные сроки пребывания в Соединенных Штатах после въезда туда. Вариант денежного залога также будет использоваться в тех случаях, когда обращающееся за деловой или туристической визой лицо предоставляет консульским учреждениям США недостаточный, по их мнению, объем информации о себе при проведении проверки американской стороной.

Предполагается, что залог будет возвращаться в полном виде после своевременного выезда внесшего его лица из США. Сумма залога будет составлять $5 тыс., $10 тыс. и $15 тыс. в зависимости от конкретных обстоятельств.

Реализация программы будет осуществляться в течение года со дня публикации уведомления. Планируется, что оно будет официально опубликовано 5 августа.