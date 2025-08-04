Заявления пресс-секретаря МИД Ирана Исмаила Бегаи о якобы плохом обращении с заключёнными иранского происхождения в Азербайджане не имеют никакого основания.

Об этом поведал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана по поводу иранских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане.

Он отметил, что в соответствии с положениями Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях, официальная информация обо всех гражданах Исламской Республики Иран, находящихся под стражей и в заключении в Азербайджане, была предоставлена иранской стороне.

Права, законные интересы и личная безопасность осуждённых и задержанных граждан Исламской Республики Иран, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Азербайджана, защищаются, им обеспечиваются необходимые материально-бытовые условия.

В соответствии с требованиями действующего законодательства осуждённые и задержанные лица имеют право на телефонную связь, получать посылки, встречаться с членами семьи и общаться по телефону. В некоторых пенитенциарных учреждениях для заключённых — граждан Ирана создана возможность проводить встречи с родственниками посредством видеосвязи.

Иностранные граждане, находящиеся под арестом, в том числе граждане Исламской Республики Иран, регулярно проходят медицинские осмотры в санитарно-медицинском отделении. Помимо этого, медикаменты, доставленные сотрудниками Посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане для своих граждан, были приняты сотрудниками медицинской службы в соответствии с требованиями нормативных актов и переданы осуждённым.

Только в 2025 году были созданы условия для проведения консульских встреч между сотрудниками Посольства Исламской Республики Иран и 37 гражданами Ирана, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях. Последняя такая встреча состоялась 31 июля с двумя гражданами Ирана.

Иранской стороне также хорошо известно, что азербайджанская сторона проявила гуманизм в отношении ряда граждан Ирана. В соответствии с Указом президента Азербайджана от 26 мая 2025 года «Об освобождении от наказания ряда осуждённых лиц» были помилованы 5 граждан Исламской Республики Иран.