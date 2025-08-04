Посол Украины Юрий Гусев провёл содержательную и продуктивную встречу с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления развития украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере науки и образования. В частности, речь шла о недавней выставке украинских вузов в Азербайджане, создании в Баку совместного подготовительного центра для иностранных студентов в рамках проекта «Study in Ukraine», поддержке инициатив украинских университетов, а также об открытии новых возможностей для молодёжи обеих стран.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о конкретных шагах по укреплению партнёрства в сфере науки и образования.

Посол Украины Юрий Гусев выразил благодарность команде Министерства науки и образования Азербайджана за сотрудничество и конструктивный диалог.