Планировавшиеся выступления писательницы Дины Рубиной в Узбекистане, Казахстане и Грузии были отменены после её резонансного интервью телеканалу «Дождь».

В эфире Рубина заявила, что Израиль «имеет право растворить [палестинцев] в соляной кислоте» и «расчистить Газу, превратив её в парковку». По её словам, в Газе «нет мирных жителей», а Израиль якобы «имеет право уничтожить всех». Она также добавила: «Возможно, я кого-то шокирую… Пусть».

Эти слова вызвали волну возмущения в ряде стран, после чего организаторы мероприятий в Ташкенте, Алматы и Тбилиси приняли решение об их отмене.