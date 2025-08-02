Россия не намерена «отпускать в свободное плавание» свой форпост в лице Армении — теперь это уже свершившийся факт. Москва разворачивает на армянском политическом поле слишком уж впечатляющую компанию. До этого в течение нескольких месяцев активничали в основном российские пропагандисты армянского происхождения и с проармянским имиджем — от Марго Симоньян до Владимира Соловьёва.

Теперь же глава Союза армян России Ара Абрамян разразился пространным интервью ТАСС, где, в числе прочего, заявил: «Не собираясь принимать участия в предстоящих выборах, я тем не менее использую все свои возможности, чтобы помочь объединению здоровых сил, способных последовательно и с любовью к Родине использовать имеющийся экономический и человеческий потенциал, в том числе диаспоры, чтобы возродить Армению». То есть объединить оппозицию против Никола Пашиняна, правительство которого, как уверен Абрамян, «отбирает у нас нечто большее, то, что цены не имеет, — нашу Родину, нашу историю, нашу память, наши традиции и христианскую веру, наш „Арцах“ (кавычки наши — Minval Politika) с его древними храмами, наш Сюник и Зангезур с их героическим прошлым». Правда, неясно, что именно имеет в виду господин Абрамян, рассуждая о «героическом прошлом» — рейды Нжде и Андраника? Тем более нет ясности, о каких территориях идёт речь. Западный Зангезур, включённый в состав Армении в двадцатые годы, там называют «Сюник». Но какие территории имеет в виду Абрамян, рассуждая о «Сюнике и Зангезуре» — Восточный Зангезур, освобождённый от армянской оккупации?

Ещё одна новость. «Россотрудничество» начинает масштабный проект по доставке гуманитарной помощи «вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха». Строго говоря, выполнять проект будет АНО «Русская гуманитарная миссия» под эгидой Россотрудничества. Общий объём помощи составит более 140 тонн и рассчитан на порядка 30 тыс. человек. Глава филиала АНО «Русская гуманитарная миссия» в Армении Арсений Пронин гордо возвестил, что первый этап продлится в течение августа и начнётся с Араратской области. В пакет помощи включены продуктовые наборы, предметы личной гигиены, также есть отдельные наборы для семей с малолетними детьми. Господин Пронин проникновенным тоном изрёк: «При формировании целевой аудитории мы повышенное внимание уделяли помощи многодетным семьям, семьям без кормильцев, семьям с инвалидами, а также одиноким пожилым людям». Также объявлено, что в нынешнем году к проекту присоединилось АНО «Евразия». Депутат Госдумы и председатель Совета АНО «Евразия» Алёна Аршинова отметила, что они «создают мосты доверия именно через гуманитарные проекты».

Будем реалистами: вряд ли ведомство Примакова-младшего так уж волнует социальное и гуманитарное положение армян Карабаха. Во-первых, идёт очередной виток раскрутки мифа об «этнических чистках армян Карабаха», что является откровенной ложью. Во-вторых, использование термина «вынужденные переселенцы» в отношении армян Карабаха — это откровенный выпад против территориальной целостности Азербайджана. «Вынужденными переселенцами», напомню, называют тех, кто был вынужден покинуть свои дома, но остался в пределах того же государства. Так каким же образом карабахские армяне в Армении стали в релизах «Россотрудничества» вынужденными переселенцами? Там считают Карабах территорией Армении? И что это — очередная попытка «подгадить» Азербайджану или месседж армянскому обществу, что Россия готова помочь Армении повторно оккупировать азербайджанские земли — надо только избавиться от Пашиняна и привести к власти пророссийского кандидата?

Вывод из всей этой свистопляски следует один: Москва прилагает серьёзные усилия для того, чтобы консолидировать армянскую оппозицию и повести её в атаку на Никола Пашиняна. Более того, ставка при этом откровенно делается на реваншистские круги, и прежде всего — свергнутый карабахский клан. Именно поэтому российские ведомства типа «Россотрудничества» готовы раскручивать миф об «этнических чистках», ТАСС, чей профессиональный уровень после отставки Гусмана рушится на глазах до симоньяновских помоек, не только предоставляет трибуну персонам вроде Абрамяна, но и позволяет появляться на своих лентах провокационной географии вроде «Арцах»…

Москва на фоне откровенного дефицита ресурсов в результате украинской войны вновь готова вкладывать в армянский проект солидные средства. Чего не сделаешь ради того, чтобы удержать «форпост»! И вряд ли дело ограничится одной только показной «гуманитарной помощью». Армения уже очень хорошо знакома с технологиями избирательных взяток, чем беззастенчиво пользовался пророссийский «карабахский клан», вербовкой за деньги «массовки» на митинги, чем, напомним, занимался кремлёвский олигарх-провокатор Рубэн Варданян… Так что Москва на армянском поле может найти очень опытные кадры для решения такого рода деликатных задач.

Но всё дело в том, что подобными методами дело может и не ограничиться. На нынешнем фоне совершенно другое прочтение получают сообщения о переброске личного состава и военной техники на российскую базу в армянском Гюмри. Как отмечают военные специалисты, перебрасывается техника разного назначения, в том числе и та, которая предназначена для боёв в городских условиях. Проще говоря — для уличных боёв. И вот где, интересно, эти уличные бои планирует вести командование российской базы? Там опять грезят «новой войной за новые территории» и собираются «пить чай в Баку»? Или… Воевать российская база собралась на улицах армянских городов?

А это не такое уж невероятное предположение, как может показаться на первый взгляд. Выборы в Армении намечены на 2026 г., но, судя по масштабу пропагандистской работы и попыток «раскачать ситуацию» в Армении, Москва ждать официальных выборов не намерена. Это уже ясное указание, что сценарий свержения Пашиняна может быть и силовым.

Строго говоря, у оппозиции есть на кого опереться и без российской базы. В Ереване не очень любят говорить об этом вслух, но здесь ещё продолжается эпоха «полевых командиров», формирование «добровольческих отрядов», действуют вооружённые, а точнее сказать — террористические группировки типа «Еркрапа» или VOMA. Более того, предостаточно в Армении и профессиональных террористов с ближневосточным боевым опытом — достаточно вспомнить того же Жирайра Сефиляна, чьи сторонники летом 2016 г. захватили в Ереване полицейскую базу. Наконец, никто не взялся даже приблизительно подсчитать, какое количество оружия осталось на руках после того, как в Ереван прибыли ошмётки свергнутой оккупационной хунты. В том, что Карабах, находившийся под контролем российских миротворцев, был перенасыщен оружием сверх всякой меры, сомнений нет. Азербайджанские силовики на освобождённых территориях неоднократно обнаруживали «схроны» с оружием. И слишком многое указывает на то, что часть этого оружия ушла в Армению.

Ну вот в случае начала вооружённого противостояния на улицах Еревана уже многие будут требовать, чтобы российская база вмешалась и «прекратила братоубийство». Достаточно вспомнить, как подобные требования звучали во время первого «майдана» в Бишкеке. Именно тогда, кстати говоря, был поставлен вопрос о создании в рамках ОДКБ Коллективных сил оперативного реагирования, которые были введены в действие в Казахстане в январе 2022 г. И тем более не лишне вспомнить опыт девяностых. Точнее, то, как российская 201-я дивизия, расквартированная в Таджикистане, вмешалась в гражданскую войну в этой стране и «перекроила поле» в общем-то под российский заказ. А Армения, напомним, — именно та страна, где сценарии девяностых ещё могут иметь успех.

Для Азербайджана это всё имеет далеко не умозрительный интерес. Ставка России на реваншистские круги как минимум создаёт угрозу подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку. Как максимум — возрастают риски вооружённых провокаций на пока ещё условные границы, а возможно, и попытки начала новой войны. Впрочем, Азербайджан готов к любым сценариям. Вопрос в том, насколько дорого эти игры обойдутся не отдельным армянским политикам, а Армении как стране в целом. Которая в результате может столкнуться с реальным риском потери своей государственности. И это не преувеличение.