Снос памятника Ивану Айвазовскому в Карабахе вызвал массовую истерию у российской госпропаганды, в частности у депутата Госдумы Константина Затулина. Да, того самого Затулина, который является нежелательной персоной не только в Азербайджане, но и в Армении. Идиотов нигде не любят.

Так вот, по мнению Затулина, это была «акция варварства», чуть ли не преступление против искусства. Разумеется, в лучших традициях одностороннего морализаторства. Но вот какой вопрос нас интересует: а какое отношение имеет Айвазовский к Азербайджану, чтобы памятник ему стоял в Карабахе?

Да, Айвазовский — выдающийся художник-маринист, признанный гений своего жанра. Но это не значит, что его бюсты и монументы должны по умолчанию появляться в любой точке земного шара. Особенно в регионе, где он никогда не жил, не творил и даже на карте не видел. И его армянское происхождение — не аргумент. В таком случае можно смело устанавливать памятники американской армянке Ким Кардашьян по всему Южному Кавказу — ну ведь тоже хайка, правда?

Но российского депутата распирает от злобы. Затулин возмущается демонтажем памятника, установленного в период армянской оккупации Карабаха. Возмущается громко, эмоционально. Но почему-то, когда армяне в том же Карабахе превращали мусульманские мечети в свинарники — Затулина не было слышно. Ни одного выступления. Ни одного пресс-релиза, ни одной слезы об истинном варварстве.

Где же был этот страстный защитник культурного наследия, когда армяне сравняли с землёй Агдам и превратили его в аналог Хиросимы, только без атомной бомбы?

Почему он не возмутился, когда в Шуше была разрушена мечеть Юхары Говхар Ага, а её территорию превратили в склад строительных материалов? Почему молчал, когда исторические кладбища осквернялись, а мавзолеи тюркоязычных поэтов и мыслителей превращались в руины? Ответ прост: избирательная слепота. Она бывает не только медицинской, но и политической.

Кстати, если Затулин так печётся об искусстве и о «всемирном наследии», то почему бы ему не инициировать установку памятников азербайджанским поэтам и мыслителям в российских городах?

Где монументы великому Низами Гянджеви, где памятники Физули, Насими, Хуршудбану Натаван, Самеду Вургуну, Мирзе Алекпер Сабиру? Эти имена хоть кто-то в российской Думе произносит? А то получается — Айвазовскому памятник нужен. Потому что армянин. А остальным — нет. Потому что азербайджанцы? Вот вам и вся логика.

Если Айвазовский так дорог Константину Фёдоровичу — флаг ему в руки. Пускай выступит с законодательной инициативой: «Об установке памятников Айвазовскому в каждом приморском городе Российской Федерации». Прекрасная идея! И, кстати, куда более уместная, чем памятник в Карабахе.

Что же касается освобождённого Карабаха — Азербайджан сам решает, какие памятники ставить на своей земле. Демонтаж памятника Айвазовскому — это не «акция вандализма». Просто этот человек к Азербайджану никакого отношения не имеет.

Кстати, никто же не требует, чтобы в центре Парижа стоял памятник Суворову. Хотя тоже гений, и тоже маршировал в Альпах. Затулину стоит об этом задуматься.

В конце концов, памятники — это не просто бронза и гранит. Это символы. Они должны соответствовать духу места, его истории, культуре, народу. Но российский депутат, похоже, интересуется искусством только тогда, когда в нём можно отыскать армянский след. Всё остальное — вне поля зрения. Даже если рушится город, исчезают мечети, оскверняются могилы — главное, чтобы памятник Айвазовскому стоял. Стоял и молчал, как и сам Затулин в те годы, когда в Карабахе творилось настоящее варварство.

Так, может, хватит уже этой односторонней гуманности? Может, пора перестать делать вид, что всё армянское — это «всемирное наследие», а всё азербайджанское — «временное недоразумение»?