У России два союзника — воздушный террор и информационная война. Больше ей рассчитывать не на что.

Об этом написал в своем тг-канале российский социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных сетей Игорь Эйдман, комментируя заголовок статьи издания РИА Новости «Другого варианта нет: живым на Украине не должен остаться никто».

«Это не просто призыв к геноциду со стороны государственного информационного агентства. Это, наряду со страшным воздушным террором против жителей украинских городов, попытка запугать и деморализовать украинцев. Победить в войне россияне не могут, поэтому истерят, пытаются запугать и взять на понт. Это стандартное поведение мелких уголовников», — считает социолог.