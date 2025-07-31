Во ходе ночной атаки России на Киев с 9-го этажа дома выпала и выжила молодая девушка. В настоящее время она находится в больнице.

Девушка сломала нога и лишилась зуба. Она считает, что ее выбросило взрывной волной вместе с кроватью. При этом она не в курсе, что с ее родителями и где они.

«С 9-го этажа вылетела. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв, и через секунду я уже на земле. Я не знаю, как это вообще возможно, как можно было пролететь 9 этажей и остаться просто со сломанной ногой. Скорее всего, я реально сидела на кровати и просто упала вместе с ней. И из-за этого я не ударилась, потому что кровать мягкая. Я не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю вообще, где они, что с ними», — поведала девушка в эфире ТСН.