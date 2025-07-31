США на этой неделе имели контакты с представителями России в попытке достичь взаимопонимания по пути к миру в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News Radio.

«В начале этой недели, в понедельник или вторник, мы также провели обстоятельный разговор с ними, но не с Путиным, а с некоторыми высокопоставленными его представителями, в надежде достичь некоторого взаимопонимания в отношении дальнейшего пути, который привел бы к миру. И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе. И я думаю, что именно это беспокоит президента Трампа больше всего», — отметил дипломат.

По его словам, Вашингтон считает недопустимым военное столкновение с Россией — в том числе из-за ядерного вооружения обеих государств.

«Это немыслимо. Я имею в виду, что война между США и Россией — это то, чего мы никогда не увидим», — отметил он, напомнив, что речь идёт о двух крупнейших в мире ядерных державах. По его словам, риск был бы слишком велик.