Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что признание палестинского государства преждевременно, однако процесс создания двух государств должен начаться уже сейчас.

«Двухгосударственное решение, достигнутое путём переговоров, остаётся единственным путём к миру, безопасности и достоинству для обеих сторон. Для Германии признание Палестины — это скорее финал процесса, но начать его нужно немедленно», — отметил он.

По словам министра, недавняя конференция ООН показала, что Израиль всё чаще оказывается в международной изоляции.

«На фоне открытых призывов к аннексии со стороны отдельных членов израильского правительства всё больше европейских стран готовы признать Палестину даже без предварительных переговоров», — добавил Вадефуль.