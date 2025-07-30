Американский сенатор, республиканец Стив Дейнс в статье для The Wall Street Journal отметил, что Южный Кавказ и Центральная Азия становятся стратегическим направлением для устойчивого развития и международного сотрудничества.

По его словам, Армения и Азербайджан стремятся к более самостоятельной внешней политике и видят перспективы в сближении с международным сообществом. Особое внимание он уделил Срединному коридору, назвав его перспективным маршрутом между Востоком и Западом.

Мирное соглашение между Баку и Ереваном, по мнению сенатора, может открыть новые возможности как для стран Южного Кавказа, так и для более широкого международного взаимодействия.