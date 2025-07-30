Министры иностранных дел 15 стран поддержали рассмотрение возможности признания Палестины по итогам конференции по данному вопросу, состоявшейся в Нью-Йорке.

Об этом говорится в их совместном заявлении, которое приводит МИД Франции, передает ТАСС.

«Мы, министры иностранных дел Австралии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Канады, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении, Финляндии и Франции, уже признали, <…> сообщаем о готовности или положительном рассмотрении нашими странами вопроса о признании Государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к урегулированию на основе двух государств, и приглашаем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву», — гласит коммюнике.

Министры также призвали все страны установить «нормальные отношения с Израилем» и заявить о готовности начать дискуссию «о региональной интеграции Израиля».

Главы МИД указывают, что вопрос о признании Палестины будет обсуждаться на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН-80) в сентябре 2025 года.