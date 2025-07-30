Кремлёвский пропагандист и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв выступил с очередным заявлением, требуя освободить задержанных в Баку сотрудников Sputnik — Игоря Картавых и Евгения Белоусова, находящихся в СИЗО уже месяц, сообщает Minval. Оба обвиняются в подрывной деятельности и возможной связи со спецслужбами РФ.

Киселёв в привычной манере попытался представить задержание как политическую провокацию и «безосновательное обвинение». Он заявил, что «при отсутствии объективных претензий к работе журналистов» это якобы приведёт к осложнению отношений между Москвой и Баку. При этом попытался оказать давление, заявив, что «сейчас можно спокойно освободить» задержанных и тем самым сделать «заметный шаг к восстановлению отношений».

Показательно, что в конце своей речи Киселёв лицемерно добавил: «такие шаги нужны с обеих сторон» — несмотря на то, что именно российская сторона в течение последних лет системно вмешивается в информационное пространство Азербайджана, продвигая выгодную Кремлю повестку и нередко распространяет фейки.