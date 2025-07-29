Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде провел в Баку переговоры с послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

Стороны обсудили направления развития сотрудничества между двумя странами в сфере медиа.

Айхан Гаджизаде положительно оценил расширение контактов между пресс-секретарями внешнеполитических ведомств Азербайджана и Ирана, отметив заинтересованность Баку в укреплении дружественных связей с Тегераном.

Стороны также уделили внимание обмену делегациями представителей СМИ и расширению сотрудничества между государственными информационными агентствами двух стран.