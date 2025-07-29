В Анкаре прошли переговоры между руководителем Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Отмечается, что стороны детально рассмотрели пути укрепления стратегического сотрудничества между двумя государствами. В центре внимания были вопросы развития торгово-экономических связей, привлечения инвестиций, а также расширения взаимодействия в гуманитарной и культурной сферах.

Токаев выразил турецкому коллеге благодарность за радушный прием. В ответ Эрдоган заявил о стремлении вывести двусторонние отношения на новый уровень.