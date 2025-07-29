На Руси буйным цветом продолжает цвести великодержавная нетерпимость, шовинизм и этническое презрение. Всё чаще в Сети появляются свидетельства того, как носители «русского мира» снисходительно и оскорбительно высказываются о представителях других народов — тех самых, что составляют многоликую карту Российской Федерации.

На этот раз отличился депутат Госдумы от партии «Единая Россия», прославленный в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов. Выступая на мероприятии, посвящённом вопросам экологии и защиты лесов, он назвал жителей Бурятии «ряжеными», а бурятских чиновников — «непонятными людьми».

По мнению Фетисова, такие участники «не должны сидеть за столом», а «должны быть где-то в стороне».

Когда же глава Бурятии Алексей Цыденов сдержанно, но чётко указал на недопустимость подобных высказываний и пообещал «передать бурятам, что вы называете их ряжеными», Фетисов, не смущаясь, бросил: «Передавай что хочешь». А когда Цыденов напомнил ему о простой вежливости — «Я к вам на “Вы”» — бывший хоккеист не нашёл ничего лучше, как съехидничать: «Есть такой формат обращения — на “ты”». И добавил, что это «чтобы не было лишних разговоров». То есть, никаких извинений — только понты и высокомерие.

Ну, что ж, коренному москвичу с мозолями от клюшки на ладонях, видимо, кажется недостойным извиняться перед каким-то «ряженым». Да и от бывших спортсменов, как показывает практика (привет шовинисту Валуеву), ждать высокой культуры уже не приходится. Вот и Фетисов решил проявить свой «богатый внутренний мир».

Но стоит напомнить метателю шайбы: буряты — один из крупнейших коренных народов России, автохтоны этих земель. И уж точно у них больше морального и исторического права говорить об этой стране, чем у тех, кто сегодня размахивает депутатским мандатом, а вчера махал клюшкой.

Если ты когда-то неплохо гонял шайбу, а теперь уютно устроился в кресле Госдумы, сменив хоккей на лакейство — это ещё не значит, что ты стал выше других. И, пожалуй, не тебе открывать рот на столь тонкую и болезненную тему, ведь Россия — страна не одного народа, и в ней хватает корней, которые могут удушить любую шовинистическую идеологию, раздавив стеклянные грёзы об «особом пути» и «русском мире».

И если уж дойдёт до серьёзного разговора, ледовый мордобой покажется тебе лёгкой разминкой. Вот тогда и посмотрим, как говорится, кто трус, а кто настоящий мужчина.