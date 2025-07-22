Администрация американского президента Дональда Трампа ищет альтернативу компании SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска для реализации программы ПРО «Золотой купол». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, среди претендентов рассматриваются Project Kuiper компании Amazon Джеффа Безоса, а также такие стартапы, как Stoke Space и Rocket Lab.

Уточняется, что поиск альтернативы связан с тем, что в Белом доме опасаются чрезмерной зависимости от SpaceX — «спутниковые сети Starlink и Starshield стали центральными для военной связи США».

При этом, по словам источников, не исключено, что SpaceX всё равно сможет оказать содействие в реализации основных этапов проекта «Золотой купол».