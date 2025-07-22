У американского лидера Дональда Трампа нет необходимых навыков для управления страной. С данным заявлением выступил телеведущий Стивен Кольбер в эфире CBS News.

Ведущий заявил о закрытии собственной программы «Позднее шоу» (The Late Show), которая выходила в эфир более 30 лет. По его словам, он наконец может критиковать действующие власти США, в том числе Трампа.

«В следующие 10 месяцев я буду беспощаден. Я могу наконец-то высказывать властям неприукрашенную правду и говорить, что я действительно думаю о Дональде Трампе, начиная прямо сейчас», — отметил Кольбер.