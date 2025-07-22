Азербайджан и Украина обсуждают возможности углубления сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Данное заявление озвучил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

«Очевидно, что Азербайджан, добывающий нефть и газ и расширяющий свое присутствие на энергетическом рынке Европы, и Украина, отказавшаяся от российского топлива, заинтересованы в углублении такого сотрудничества», — приводит «Репорт» слова дипломата.

Гусев при этом указал на важность помощи Азербайджана в вопросах энергетической безопасности Украины.

«Азербайджан продолжает оказывать очень важную помощь в виде энергетического оборудования, необходимого для восстановления нашей энергетической системы после обстрелов со стороны РФ», — отметил посол. По его словам, Азербайджан, будучи давним стратегическим партнером Украины, последовательно выражал и оказывал поддержку Киеву после вторжения российских войск в Украину.

«Украина и Азербайджан являются стратегическими партнерами уже много лет, и это партнерство имеет значительные исторические корни, основанные на дружбе», — подытожил Гусев.