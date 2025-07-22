По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, российские правоохранительные органы начали проверку в отношении ряда армянских предпринимателей, близких к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и ведущих бизнес в России.

Как утверждает источник, проводятся мероприятия по выявлению возможной причастности к контрабанде, уклонению от налогов и связям с этническими ОПГ. В поле зрения оказались такие фигуранты, как олигархи Хачатур Сукиасян, Нарек Налбандян и Манвел Казарян.

Наибольшие подозрения вызывают активы в сфере торговли армянским алкоголем и сельхозпродукцией, происхождение которых вызывает вопросы у силовиков.

Отмечается, что в июле 2023 года фигурантом аналогичного расследования уже становился депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян — тогда была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением алмазов и их контрабандой в Армению.