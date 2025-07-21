Юрист американского лидера Дональда Трампа Джон Коул рассказал, как пил водку на обеде с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Как пишет Politico, этот обед способствовал заключению сделки Беларуси с США об освобождении 14 заключенных.

«Я выпил два шота, меня не вырвало, но и [пить] третий [я] не стал», — отметил Коул.

Этот эпизод показывает смену подхода американской администрации к ведению внешней политики. Как уточняет Politico, теперь его можно назвать крайне личным: во время своего второго президентства Трамп привлек множество близких друзей и союзников, сделав их своими посланниками при решении разных вопросов за рубежом.

Подход Трампа позволил обойти бюрократию Госдепа США и открыл перспективу для прямого общения зарубежных политиков с президентом США. При этом посланники Трампа могут свободно говорить и делать то, что обычные дипломаты, скорее всего, не могут себе позволить, считает издание.