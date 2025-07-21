Российский политолог Сергей Марков прокомментировал появившуюся в его адрес волну критики со стороны ряда Z-блогеров в связи с его участием в III Глобальном Шушинском медиафоруме.

«До меня дошли слухи, что меня ругают несколько маргиналов. Они вынуждают меня сказать нескромно:

1. Политолог Марков все 26 лет сторонник Путина.

2. Сергей Марков всегда был патриотом России.

3. Сергей Марков всегда был с русским народом.

4. Политолог Марков — не просто сторонник Путина, а один из самых ярких, прямых и убедительных его сторонников.

5. За это политолога Маркова не все любят. Он даже под санкции Запада попадал несколько раз, ещё и до СВО.

6. Когда политолог Марков выступает на международных форумах, то он так прямо и ярко отстаивает интересы России, что некоторые представители стран НАТО не выдерживают, вскакивают с мест, начинают кричать. Некоторые выбегают из зала с криками: «Я не могу больше его слушать». Да, да, такое бывало и не раз. Один ведущий во время эфира выбежал из студии. Потому что их ломает железная логика политолога Маркова, доказывающего правоту России и Путина.

7. Поэтому враги России пытаются блокировать участие представителей России в международных форумах. Чтобы голоса России не было слышно.

8. Всем совет — не помогайте врагам России. В том числе — не мешайте нам работать во благо России, не лейте воду на мельницу врагов России.

9. Если у вас есть сомнения, что думать, делать и говорить — просто почитайте Путина, Лаврова и Пескова. И так и думайте.

10. И ещё раз прямо: если кто-то сильно ругает политолога Сергея Маркова — то он действует в интересах врагов России и врагов Путина. Кто-то по глупости, кто-то сознательно, кто-то за деньги», — заявил политолог.

Выступление Маркова на форуме в вызвало резонанс в российских пропагандистских кругах, некоторые Z-активисты обвинили его в «непатриотичном» выборе площадки.