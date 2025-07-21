В первом полугодии текущего года Азербайджан посетили 1 млн 217,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства из 178 стран мира, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Госкомстата, среди прибывших 25,8% составили граждане России, 17,6% — Турции, 9,4% — Индии, 8,2% — Ирана, 4,2% — Грузии, 3,7% — Казахстана, 3,2% — Саудовской Аравии, 2,9% — Пакистана, 2,1% — Китая, по 1,9% — Израиля и Узбекистана, 1,8% — Объединенных Арабских Эмиратов, 1,4% — Украины, 1,3% — Туркменистана, по 1% — Беларуси и Кувейта, а 12,6% — граждане других стран. Среди посетителей 67,9% составили мужчины, 32,1% — женщины.

По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число туристов из Израиля — в 1,9 раза, из Таджикистана — в 1,8 раза, из Китая — в 1,6 раза. Также наблюдался рост числа посетителей из Японии — на 44,3%, Кыргызстана — на 40,5%, Иордании — на 20,7%, Нидерландов — на 19,1%, Казахстана — на 18,3%, США — на 17,7%, Пакистана — на 16,7%, Канады — на 16,0%, Италии — на 13,2%, Южной Кореи — на 13%, Германии — на 11,1%, Узбекистана — на 10,3%.

За последний год количество прибывших из стран Европейского Союза увеличилось на 6,4%, достигнув 49,7 тысяч человек. В то же время число туристов из стран Персидского залива сократилось на 7%, составив 186 тысяч человек, а из стран СНГ — на 7,3%, до 422,9 тысяч человек. Количество прибывших из других стран выросло на 5,8%, достигнув 558,8 тысяч человек.

Для путешествия в Азербайджан иностранные граждане и лица без гражданства преимущественно использовали воздушный транспорт — 74,3%, железнодорожный и автомобильный — 24,3%, морской — 1,4%.

Общее число граждан Азербайджана, поехавших в зарубежные страны в январе-июне 2025 года, снизилось в годовом сравнении на 0,7%, до 988,2 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, поехавших в Иран, увеличилось на 14,2%, в Грузию – на 25,3%, а число граждан Азербайджана, поехавших в Российскую Федерацию, снизилось на 24,6%, в Турцию – на 4,3%.

38,1% граждан Азербайджана посетили Турцию, 16,7% — Российскую Федерацию, 11,1% — Грузию, 10,0% — Иран, 24,1% — другие страны. Из уехавших 66,0% составили мужчины, 34,0% — женщины.

68,6% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны за январь-июнь 2025 года, воспользовались воздушным транспортом, 29,3% — железнодорожным и автомобильным, 2,1% — морским транспортом.