Начался третий день III Шушинского Глобального медиафорума на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

На третий день Форума пройдут дискуссии на следующие темы: «Медиаграмотность как гарантия информационной безопасности», «Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: в рамках медиаграмотности», «Журналистика в эпоху искусственного интеллекта: Защита истины в условиях автоматизации» и другие.

Следует отметить, что в Форуме принимают участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представители более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаорганизаций, а также других организаций, связанных с данной сферой.

Помимо представителей зарубежных СМИ, в Форуме принимают участие представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

III Шушинский глобальный медиафорум завершает свою работу сегодня.