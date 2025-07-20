Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме в Ханкенди на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» и ответы на вопросы журналистов — в центре внимания мировых СМИ. Об этом информирует «Азертадж»

В материале агентства «Рейтер» излагается точка зрения президента Ильхама Алиева на сбитый в небе России самолет авиакомпании AZAL и то, что противоположная сторона до сих пор не дала никаких логичных объяснений этому инциденту. Отмечается, что глава государства потребовал от Москвы выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших, а также за самолет AZAL.

Агентство цитирует слова главы нашего государства: «Сейчас мы готовимся и информируем российскую сторону о том, что готовим портфель документов для подачи в международную судебную систему. Что касается этого, мы знаем, что это может занять время. Как в случае с малазийским Boeing, это заняло более 10 лет, поэтому мы подождем 10 лет. Но справедливость должна восторжествовать. К сожалению, эта неопределенная ситуация не способствует двусторонним отношениям между Россией и Азербайджаном».

Материал, опубликованный итальянским новостным порталом Agenzia Nova, посвящен подробным ответам президента Азербайджана на вопросы журналистов из разных стран.

В статье приводятся мнения президента Ильхама Алиева о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией: «Да, текст может быть парафирован, и азербайджанская сторона уже сделала это предложение в Абу-Даби. Однако, как вы знаете, парафирование вовсе не означает подписание. То есть, есть вариант, когда стороны достигают устного соглашения, а есть вариант, когда стороны парафируют его, проставляя свои подписи в конце каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора». В материале также отмечалось, что президент Азербайджана подчеркнул, что мирный договор может быть подписан сразу после внесения изменений в Конституцию Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

В материалах, опубликованных в популярных испанских медиа Europapress, Democrata, Teleprensa, Upday, большое место было уделено взглядам президента Ильхама Алиева на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и открытие Зангезурского коридора. Испанские СМИ отметили, что глава Азербайджанского государства заявил о близости своей страны к миру с Арменией, однако подчеркнул необходимость более конструктивной роли Иревана в этом процессе и одновременного принятия им позитивных мер в направлении открытия коммуникаций.

Ведущие информационные агентства, телеканалы, новостные сайты и газеты Турции широко осветили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

В обширном материале официального агентства Анадолу отмечается, что на мероприятии глава азербайджанского государства затронул перспективы нормализации отношений с Арменией, открытие регионального сообщения, инцидент с самолетом AZAL, войну в Украине и другие важные вопросы.

Турецкие информационные агентства, а также телеканалы TRTHaber, NTV, HaberGlobal, HaberTürk цитировали выступление главы нашего государства, в том числе его взгляды на внесение изменений в Конституцию Армении и открытие Зангезурского коридора, а также ошибочную политику Иревана, которая привела к изоляции не только в транспортной, но и политической сфере.

Ряд газет и телеканалов осветили слова президента Ильхама Алиева об обязательстве России выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе, а также самолету AZAL. Особое внимание было уделено также словам главы нашего государства о недопустимости оккупации и неприкосновенности территориальной целостности государств.

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме, открывшемся 19 июля в городе Ханкенди осветили ТАСС, «Интерфакс», РИА Новости, Лента.ру, Газета.Ru, «Московский комсомолец», «Вестник Кавказа» и другие российские СМИ.

Основное внимание в публикациях было уделено заявлениям главы государства о перспективах заключения мирного договора с Арменией, развитии Зангезурского коридора, отношениях с Россией и США, а также намерении обратиться в международные судебные инстанции по делу о крушении самолета AZAL.

ТАСС сообщил, что, по словам президента Ильхама Алиева, Баку и Иреван «очень близки к подписанию мирного соглашения». Президент уточнил, что текст договора может быть парафирован заранее, однако окончательное подписание возможно лишь после изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

«Интерфакс» акцентировал внимание на высказывании президента Ильхама Алиева о рисках для Армении потерять статус транзитной страны в случае дальнейшего блокирования Зангезурского коридора. Отмечалось, что за последние пять лет армянская сторона не предприняла никаких шагов, и «в таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю».

Агентство также передало заявление президента Азербайджана о подготовке обращения в Международный суд по факту крушения самолета AZAL. Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку не получил ответа от российской стороны и требует признания инцидента, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим.

Газета.ру и РИА Новости осветили заявления президента Ильхама Алиева о взаимодействии с США. Он указал на положительную динамику в отношениях между Баку и Вашингтоном и поблагодарил Дональда Трампа за усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

«Московский комсомолец» выделил тему цифровых вызовов и медиастабильности, передав ключевые цитаты из речи президента Азербайджана на открытии форума. В частности, приводятся слова Ильхама Алиева о необходимости открытых обсуждений не только в медиасреде, но и по вопросам глобальной повестки.

«Вестник Кавказа» подробно осветил структуру форума, участие 140 зарубежных гостей из 52 стран, а также ключевые направления обсуждений. Издание отметило, что форум проходит в освобожденном от оккупации Ханкенди и имеет символическое значение как платформа для укрепления международного диалога.

В материалах, опубликованных в грузинских печатных изданиях Publica.ge, Formula, Press.ge, Interpress, излагалась точка зрения президента Ильхама Алиева на инцидент с самолетом AZAL, мирный процесс с Арменией, установление мира и безопасности на Южном Кавказе и открытие коммуникаций.

Основные тезисы выступления президента Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме также широко освещались в польских газетах и порталах Viadomosci, Onet, аргентинских La Nacio, Infobae, румынских Stiripesure, News.ro. Главной темой, находившейся в центре внимания этих медиа, стала позиция главы нашего государства по вопросу выплаты компенсаций погибшим и пострадавшим пассажирам самолета AZAL, а также наказания виновных.